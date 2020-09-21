Сбой произошел в работе Telegram

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Сбой произошел в работе приложения Telegram. Об этом сообщает портал Downdetector.

Наиболее серьезные проблемы с доступом к приложению фиксируются в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. На специальной интерактивной карте эти города отмечены красным цветом.

Чаще всего пользователи (92% обращений) жалуются на проблемы с подключением к приложению. Еще 7% сообщили о затруднениях при отправке сообщений.

В июне 2020 года Роскомнадзор объявил о том, что снимает ограничения с приложения Telegram. В Минкомсвязи РФ объяснили данное решение тем, что владельцы сервиса начали сотрудничество в противодействии терроризму и экстремизму, а также технической невозможностью заблокировать мессенджер.

