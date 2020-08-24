Абоненты Tele2 смогут безлимитно пользоваться Telegram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Абоненты нескольких тарифов Tele2 смогут пользоваться Telegram, не расходуя пакет интернета, сообщает пресс-служба оператора.

Опция "Безлимит на Telegram" бесплатно доступна абонентам тарифных планов "Мой онлайн" и "Мой онлайн+", в столице также на "Везде онлайн" и на тарифе "Везде онлайн+" в Москве и Санкт-Петербурге. В остальных случаях подключить услугу можно самостоятельно за дополнительную плату.

Корпоративным клиентам оператора на открытой линейке тарифных планов "Мой бизнес" и "Моя команда" услуга "Безлимит на Telegram B2B" также доступна бесплатно. Кроме того, в названные тарифные планы включен безлимитный доступ к мессенджерам WhatsApp, Viber, "ТамТам" и социальным сетям Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Telegram – это не только способ связи с друзьями, близкими и коллегами. На базе этого мессенджера существует множество полезных и интересных каналов, посвященных совершенно разным темам. Часто новости или интересные публикации пользователи читают именно в Telegram. Tele2 поддерживает интересы своих абонентов, и нам важно предлагать актуальные опции", – заявил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Ранее сообщалось, что в июле интернет-трафик в столичном метро в июле вырос в 2,5 раза по сравнению с пиком самоизоляции. С 6 по 12 июля потребление мобильного интернета в подземке превысило апрельские значения на 160%. В то же время использование дата-услуг пока не достигло прежних значений – минус 17% по сравнению с серединой февраля.

Наиболее "трафиковой" линией стала Замоскворецкая. На втором месте оказалась Сокольническая линия, на третьем – Арбатско-Покровская линия.