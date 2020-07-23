Интернет-трафик в московском метро в июле вырос в 2,5 раза

18:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Интернет-трафик в столичном метро в июле вырос в 2,5 раза по сравнению с пиком самоизоляции, сообщает оператор мобильной связи Tele2.
В компании подчеркнули, что активный рост потребления мобильных услуг в подземке наблюдается на фоне снятия ограничительных мер в столице.
На неделе с 6 по 12 июля потребление мобильного интернета в метро Москвы превысило апрельские значения пика самоизоляции на 160%. В то же время использование дата-услуг пока не достигло прежних значений – минус 17% по сравнению с серединой февраля.
Оператор при этом напоминает, что летом трафик в метро традиционно ниже, чем зимой и весной, из-за начала сезона отпусков. В связи с этим модель потребления говорит о планомерном возвращении москвичей к привычным сценариям передвижения по городу.
Наиболее трафиковой линией стала Замоскворецкая – здесь в первую половину июля использовали 64,3 терабайта дата-трафика. На втором месте по загруженности сети оказалась Сокольническая линия, где потребление интернет-услуг составило 63,5 терабайта. На третьем месте – Арбатско-Покровская линия: чуть более 55 терабайтов.
Наименее "качающим" участком Московского метрополитена стала Кольцевая линия, где абоненты Tele2 использовали 38,5 терабайта трафика.
За первые шесть месяцев текущего года Tele2 зафиксировала рост дата-трафика в метро в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Это обусловлено более активным потреблением мобильного интернета пользователями и техническим развитием сети Tele2 в метро.
Количество скачанных петабайтов в период с января по июнь этого года увеличилось на 35% год к году, а разница составила 0,9 петабайта. При этом голосовые услуги оказались менее востребованы. Число совершенных звонков с января по июнь 2020 года сократилось на 22% – за полгода абоненты проговорили на 2,8 тысячи часов меньше.
Ранее сообщалось, что онлайн-обращения клиентов Tele2 выросли втрое. Директор по клиентскому сервису макрорегиона "Москва" Tele2 Ирина Буцких отметила, что жители столицы остаются лидерами по потреблению мобильного интернета.
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