Tele2 проанализировал активность московских абонентов во время парада Победы

16:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Оператор Tele2 проанализировал активность своих московских абонентов во время парада Победы. Стало известно, что клиенты компании скачали и отправили 2,3 петабайта трафика.
"Tele2 проанализировал активность клиентов 24 июня – в день, когда в Москве прошел парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В общей сложности абоненты скачали 2,3 Пб трафика. Спрос на гигабайты незначительно превысил значение предыдущего выходного дня (20 июня) – прирост составил 2%", – рассказали в пресс-службе.
Согласно данным сотового оператора, в сравнении с 23 июня объемы скачанного в центре столицы трафика снизились на 9%. Так, голосовые услуги стали более востребованными – клиенты проговорили свыше 62,6 миллиона минут, что на 7% превышает показатель предшествующей празднику субботы.
Как отметили в Tele2, основной объем голосового трафика пришелся на время салюта – в период с 23:00 до 23:15. В это время доля звонков составила 66% от суточного значения.
Подчеркивается, что количество скачанного трафика в спальных районах Москвы и в области в среднем в два раза превысило значения в центре столицы. Суммарное число петабайтов в центральных локациях составило 0,3 Пб, тогда как максимальное значение на юго-западе города достигло 0,5 Пб.
Ранее говорилось, что онлайн-обращения клиентов Tele2 выросли втрое. Директор по клиентскому сервису макрорегиона "Москва" Tele2 Ирина Буцких отметила, что жители столицы остаются лидерами по потреблению мобильного интернета.
Парад Победы прошел в Москве 24 июня. Завершением стал салют в честь 75-летия Победы.
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