Оператор Tele2 открыл онлайн-пространство с лекциями, тренировками и кино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Оператор Tele2 запустил интернет-пространство "Дом по другим правилам", на котором воедино собрал разнообразный контент, который смогут оценить все россияне вне зависимости от используемого поставщика мобильной связи.

Директор по маркетингу компании Инна Походня отметила, что в нем пользователи смогут найти интересный для них досуг, который позволит им расслабиться и найти интересующие их вещи.

"Обстоятельства складываются так, что нам всем сейчас лучше остаться дома и изменить свой привычный распорядок жизни, но это не означает безусловный компромисс. "Дом по другим правилам" Tele2 – это диджитал-пространство, где можно посмотреть кино, сходить на виртуальную выставку или лекцию, научиться чему-то новому, познакомиться с интересными людьми и даже назначить свидание", – рассказала Походня.

В частности, пользователей ожидает экскурсия по музею Эрмитаж. Желающие смогут осмотреть экспозицию культурного учреждения, которая насчитывает около 3 миллионов экспонатов. Также Tele2 предложит совершить виртуальную прогулку по Висячему саду Малого Эрмитажа, а также по крышам и чердакам Зимнего дворца. Уникальность контента состоит в том, что эти места обычно закрыты для посетителей.

В рамках интернет-пространства также организована серия лекций по истории культуры совместно с просветительским проектом Arzamas. Желающие получить новые знания также смогут прослушать образовательный плейлист от института "Стрелка". Любители искусства также смогут оценить контент из онлайн-парков Tele2 и мира Red Bull, собранный в Мультимедиа Арт Музее в интернет-пространстве.

Сотрудники оператора также организовали "кухню", в которой пользователи смогут поучаствовать в кулинарных мастер-классах от шеф-поваров из заведений Москвы и Санкт-Петербурга. В ходе занятия можно будет не только научиться приготовлению необычных блюд, но и пообщаться онлайн.

Киноманов ждет подборка фильмов и сериалов от онлайн-кинотеатра Winks. Записи культовых событий из мира спорта и музыки также будут доступны в пространстве "Дом по другим правилам". Если же у пользователей будет желание заняться фитнесом, то к их услугам будут предоставлены тренировки, проведенные инструкторами из клуба "Комета Black".

Если же вы относитесь к поклонникам виртуального спорта, то Tele2 подготовил контент и для вас. В пространстве "Дом по другим правилам" регулярно проводят соревнования по мобильному киберспорту.

1 мая в диджитал-пространстве состоится официальное "новоселье". В его рамках состоится концерт одной популярной группы, к которому чуть позже присоединятся артисты, создав атмосферу настоящего новоселья. На площадке также можно будет познакомиться с другими людьми, пока пандемия коронавируса не позволяет сделать это в реальности.

Сориентироваться среди большого количества мероприятий и активностей поможет искусственный интеллект Tele2 Миа. Чтобы попасть в "Дом по другим правилам", не нужно регистрироваться, соблюдать дополнительные условия или оформлять подписку. Кроме того, интернет-пространство продолжит работу и после окончания режима самоизоляции.

Ранее Tele2 совместно со столичным департаментом труда и социальной защиты населения запустили серию онлайн-лекций. В них рассказывают об основах использования мобильного интернета. Эти лекции рассчитаны прежде всего на пожилых людей, чтобы расширить их возможности использования виртуального пространства.