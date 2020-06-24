В Москве перекроют несколько улиц для возврата техники после парада Победы в Алабино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Несколько улиц в центре, на западе и северо-западе Москвы перекроют 25 июня с 09:00 в связи с отправкой техники после парада Победы в Алабино, сообщает ТАСС со ссылкой на на портале информационного центра транспортного комплекса города Москвы.

Перекрытия затронут 1-ю Магистральную улицу, Северный путепровод, 1-й, 2-й и 3-й Силикатный проезд, Звенигородское шоссе, улицу Мневники, проспект Маршала Жукова от бульвара генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения и улицу Народного ополчения от улицы Мневники до Карамышевской набережной.

Также временно нельзя будет проехать по Карамышевскому мосту в сторону улицы Мневники, Крылатской улице от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники и по улице Нижние Мневники от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники.

Будет перекрыто движение автотранспорта по трассе А 107 Московское малое кольцо, парадной площадке Алабино, Минскому шоссе, внешней стороне МКАД, Рублевскому шоссе, Осенней, Крылатской и улице Нижние Мневники.

Парковки и остановки транспорта будут запрещены до 12:00 25 июня на Крылатской улице от Осенней улицы до улицы Нижние Мневники, Осенней улице от Рублевского шоссе до Крылатской улицы и 2-м Силикатном проезде в районе дома 8.

В Центре организации дорожного движения попросили водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями и по возможности отложить поездки в центральную, западную и северо-западную части города на автомобилях.

В среду, 24 июня, в Москве состоялся парад Победы. По Красной площади почти 14 тысяч военнослужащих, в том числе сводный оркестр в составе 900 человек.

Также по Красной площади прошла механизированная колонна военной техники. Возглавил ее танк Т-34.

Кроме того, в Москве состоялась авиационная часть парада Победы.

Все мероприятия, посвященные 75-летию Победы перенесли из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В День Победы, 9 мая в Москве организовали только авиапарад и салют.