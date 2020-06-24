Фото: скриншот телеканала "Россия 24"

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Эта победа, как отметил глава государства, определила будущее планеты и навсегда осталась в истории как самая грандиозная.

Путин призвал помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом. По его словам, именно народ СССР смог победить "тотальное зло".

"Мы всегда будет помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Миллионы людей разных национальностей из всех республик советского союза", – отметил российский лидер.

Глава государства добавил, что будущее мира представить было бы невозможно, если бы на его защиту не встала Красная армия.

"Солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену", – подчеркнул президент.

Также Путин заявилл, что Россия открыта для диалога и сотрудничества по созданию общей надежной системы безопасности.

"Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между народами, и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки. Среди них - создание общей надежной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир", – отметил он.

Только вместе государства смогут защитить мир "от новых опасных угроз", резюмировал Путин.

В нынешнем году на парад Победы в Москву приехали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Также будут присутствовать председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась.

Подробности закулисья парада Победы – в трансляции телеканала Москва 24.