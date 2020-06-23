Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы, который состоится в Москве 24 июня, передает RT.

По его словам, среди высоких гостей будут главы Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Также в столицу приедут исполнительный секретарь СНГ, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии и генсек ОДКБ.

Песков подчеркнул, что в Кремле с пониманием отнеслись к тому, что лидерам некоторых иностранных государств не удастся приехать на парад.

Парад Победы состоится 24 июня. В связи с этим день объявлен нерабочим. Для обеспечения безопасности к участию допустят военных с иммунитетом к коронавирусу, участников снабдят масками и перчатками.

Зрители смогут увидеть ракетные системы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", автомобили "Тигр-М", танки Т-34-85, Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М.

