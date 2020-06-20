Парковка в Москве будет бесплатной 24 июня и 1 июля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Парковка в столице будет бесплатной в день парада Победы 24 июня и в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля, сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Мэр уточнил, что парковки со шлагбаумом останутся доступны в обычном режиме по действующим тарифам.

В связи с парадом движение на некоторых улицах города будет перекрыто. Утром ограничат движение на Крылатской улице, на улицах Нижние Мневники, Народного Ополчения, проспекте Маршала Жукова, 1-й и 2-й Брестских улицах. В центре перекрытия ожидаются на Тверской, Моховой, Охотном Ряду, Большой Никитской и других улицах.

С полуночи и до 13:00 на Красной Пресне, Новинском бульваре, улицах Садовой-Кудринской, Большой Садовой, а также в районе еще нескольких улиц и набережных будет запрещена парковка. Водителей призывают подробнее ознакомиться с предстоящими ограничениями.

Изменения коснутся и общественного транспорта. Это затронет маршруты № 294, 300, 391, 423, 691 и 691к.