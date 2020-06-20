Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Авто

11:41

Парковка в Москве будет бесплатной 24 июня и 1 июля

мэр Москвы Сергей Собянин город авто

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Парковка в столице будет бесплатной в день парада Победы 24 июня и в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля, сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Мэр уточнил, что парковки со шлагбаумом останутся доступны в обычном режиме по действующим тарифам.

В связи с парадом движение на некоторых улицах города будет перекрыто. Утром ограничат движение на Крылатской улице, на улицах Нижние Мневники, Народного Ополчения, проспекте Маршала Жукова, 1-й и 2-й Брестских улицах. В центре перекрытия ожидаются на Тверской, Моховой, Охотном Ряду, Большой Никитской и других улицах.

С полуночи и до 13:00 на Красной Пресне, Новинском бульваре, улицах Садовой-Кудринской, Большой Садовой, а также в районе еще нескольких улиц и набережных будет запрещена парковка. Водителей призывают подробнее ознакомиться с предстоящими ограничениями.

Изменения коснутся и общественного транспорта. Это затронет маршруты № 294, 300, 391, 423, 691 и 691к.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать