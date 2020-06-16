Движение ограничат на улицах Москвы в связи с парадом Победы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение на ряде улиц Москвы будет ограничено в связи с репетицией и проведением парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Доступ к проезжим частям будет ограничен 17, 18, 20 и 24 июня. Кроме того, на некоторых улицах запретят парковку.

В организации отметили, что в указанные даты не стоит пользоваться личным транспортом для поездок в центр. В ЦОДД подчеркнули, что метро Москвы готово к увеличению количества пассажиров.

В частности, 17 и 18 июня с 17:30 до 20:00, а также 20 и 24 июня с 5:30 до 8:00 ограничат движение на следующих участках: улица Крылатская (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники); улица Нижние Мнёвники (от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники); улица Народного Ополчения (от Карамшыевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники); проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного ополчения); 1-я и 2-я Брестские улицы (от улицы Гашека до Триумфальной площади).

Кроме того, движение будет ограничено на улицах Мнёвники, Красной Пресне и Баррикандной, а также на Звенигородском шоссе и Новинском бульваре.

Также 17 и 18 июня с 17:30 до окончания мероприятия и 20 июня с 5:30 до окончания мероприятия будут перекрыты участки следующих проезжих частей: улица Тверская (участок от улицы Моховой до Тверского бульвара и часть от улицы Большой Бронной до улицы Большой Садовой); улица 1-я Тверская-Ямская (от улицы Большой Садовой до улицы Гашека); Оружейный переулок (от строения 1, дома 3, до улицы Тверской); улица Моховая (от улицы Воздвиженка до улицы Тверской); улица Большая Никитская (от улицы Моховой до Романова переулка); Гончарная набережная (от Гончарного проезда); Садовническая набережная (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста).

В это же время в связи с мероприятиями, приуроченными к параду Победы, полностью будут перекрыты улица Охотный Ряд, Новая и Старая площади; Китайгородский проезд; Москворецкая, Котельническая, Кремлевская, Устьинская, Подгорская, Раушская, Болотная, Софийская, Кадашевская набережные; улица Болотная и Болотная площадь; Большой Москворецкий и Малый Москворецкий мосты; Фалеевский переулок; улица Балчуг; Лубочный переулок; улица Солянка; 1-й и 2-й Раушские переулки.

Кроме того, 17 и 18 июня с 22:00 до окончания мероприятия и 20 июня с 10:00 до окончания мероприятия будут закрыты для проезда участки Тверского бульвара (от улицы Большой Никитской до улицы Тверской), Страстного бульвара (от улицы Тверской до Нарышкинского проезда), а также Большого Путинковского переулка (от улицы Малой Дмитровки до улицы Тверской).

Кроме того, 17 и 18 июня с 22:30 в связи с проездом военной техники будет ограничено движение на следующих проезжих частях: Большой Каменный мост, улица Моховая (от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка); Новинский бульвар; улица Садовая-Кудринская, улица Садовая-Триумфальная, улица Новый Арбат, улица Садовая-Каретная, а также 1-я и 2-я Брестские улицы (от улицы Гашека до Триумфальной площади).

Водителей предупредили, что в период с 0:01 17 июня до 13:00 20 июня и в период с 0:01 23 июня до 13:00 24 июня на улице Красной Пресне, Новинском бульваре, улице Садовой-Кудринской и улице Большой Садовой будет запрещена парковка.

Кроме того, оставлять машину нельзя будет с 0:01 17 июня до 13:00 20 июня на Раушской набережной, Садовнической набережной, улице Садовнической, улице Балчуг, улице Болотной, улице Солянке, улице Садовой-Триумфальной. Парковку запретят и на Фалеевской, Болотной и Новой площадях, Болотной, Москворецкой и Кадашевской набережных, Китайгородском проезде.

С 22:30 17 и 18 июня, а также 20 июня с 10:00 в связи с возвращением военной техники во временный парк движение будет ограничено по следующим участкам: улица Моховая (от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка); проспекту Маршала Жукова (от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения); улице Крылатская (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники); улица Нижние Мнёвники (от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники); улица Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники).

Кроме того, в это же время движение ограничат по всем участкам Большого Каменного моста, Боровицкой площади, улиц Новый Арбат, Садовой-Кудринской, Садовой-Каретной, Садовой-Триумфальной, Большой Садовой, Баррикадной, Красной Пресне, Мнёвники, Звенигородского шоссе и Новинского бульвара.

24 июня состоится парад Победы. В связи с этим 24 июня с 5:30 до окончания мероприятия перекроют следующие участки: улица Тверская (от улицы Моховая до Тверского бульвара; от улицы Большая Бронная до улицы Большая Свдовая); улица 1-я Тверская-Ямская (от улицы Большая Садовая до улицы Гашека); Оружейный переулок (от строения 1 дома 3 до улицы Тверская); улица Моховая (от улицы Воздвиженка до улицы Тверская); улица Большая Никитская (от улицы Моховая до Романова переулка); Гончарная набережная (от Гончарного проезда); Садовническая набережная (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста).

Полностью будут закрыты для проезда в связи с торжественным шествием улица Охотный Ряд, Новая и Старая площади; Китайгородский проезд; Москворецкая, Котельническая, Кремлевская, Устьинская, Подгорская, Раушская, Болотная, Софийская, Кадашевская набережные; улица Болотная и Болотная площадь; Большой Москворецкий и Малый Москворецкий мосты; Фалеевский переулок; улица Балчуг; Лубочный переулок; улица Солянка; 1-й и 2-й Раушские переулки.

Также 24 июня с 10:00 до окончания проезда военной техники обратно во временный парк будут ограничены улица Моховая (от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка); проспект Маршала Жукова (от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения); улица Крылатская (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники); улица Нижние Мнёвники (от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники); улица Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники).

Кроме того, в это же время движение ограничат по всем участкам Большого каменного моста, Боровицкой площади, улиц Новый Арбат, Садовой-Кудринской, Садовой-Каретной, Садовой-Триумфальной, Большой Садовой, Баррикандной, Красная Пресня, Мнёвники, Звенигородского шоссе и Новинского бульвара.

С 0:01 23 июня до 13:00 24 июня запретят парковку на Садовнической, Раушской, Болотной, Москворецкой и Кадашевской набережной; на улицах Балчуг, Болотной, Солянка, Садовой-Трумфальной; на Болотной и Новой площади; в Фалеевском переулке; в Китайгородском проезде.

Ранее стало известно, что военную технику для парада Победы разместят на северо-западе Москвы. Она будет храниться в районе Хорошево-Мнёвники. На площадке разместят более 400 единиц военной техники.