В параде Победы примет участие около 30 танков Т-34

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что на Красную площадь выведут около 30 легендарных танков Т-34 в рамках парада Победы. Об этом сообщает ТАСС.

"Впервые по Красной площади после парадных [расчетов], где шли машины, принимавшие участие в Великой Отечественной войне, пройдет практически 30 танков Т-34. Это танки, которые, собственно, олицетворяют нашу Победу и лицо наших бронетанковых войск", – заявил глава Минобороны.

Также Шойгу отметил, что в торжественном шествии задействуют и образцы современной боевой техники. По словам министра, к параду "все, безусловно, готово", проведено три репетиции.

Руководитель военного ведомства также подчеркнул, что участников парада на фоне угрозы распространения коронавируса снабжают средствами индивидуальной защиты. Дезинфицируют также и технику, и места проживания военных.

Парад Победы состоится 24 июня. Этот день установлен нерабочим на федеральном уровне.

