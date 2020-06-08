Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Движение в центре Москвы перекроют 14 июня из-за репетиции парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу.

Водители не смогут проехать по улицам 1-й Тверской-Ямской и Тверской – от улицы Гашека до улицы Охотный Ряд. Также для проезда будут недоступны Моховая улица, Охотный Ряд и Театральный проезд – от улицы Воздвиженки до улицы Петровки. Ограничения будут действовать с 21:00 и до конца окончания мероприятий.

Водителей попросили заранее составлять маршрут своей поездки и выбирать альтернативные варианты проезда. Также автомобилистов призвали строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Парад Победы состоится 24 июня. Этот день Владимир Путин объявил нерабочим. Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова к проведению мероприятия.

Парад продлится около полутора часов. Порядок проведения и последовательность прохождения колонн остались прежними.

Для участия в параде Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу.

