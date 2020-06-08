Первая репетиция парада Победы прошла в Алабине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В подмосковном Алабине прошла первая репетиция парада, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости.

Это была совместная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны. Участникам парада, запланированного на 24 июня, предстоит провести еще шесть тренировок в Алабине и две ночные тренировки на Красной площади.

Последние пройдут 17 и 18 июня, а генеральная репетиция запланирована на 20 июня.

Парад Победы состоится 24 июня по указу Владимира Путина. Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова к проведению мероприятия. Парад продлится около полутора часов. Порядок проведения и последовательность прохождения колонн остались прежними.

Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.