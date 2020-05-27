Площадку для репетиции парада Победы продезинфицируют

15:24
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Площадку для репетиции парада Победы в Алабине продезинфицируют силами подразделения химзащиты Западного военного округа, которые недавно вернулись из Италии, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
В настоящий момент бригады, которые будут задействованы в обработке, находятся в Курской области. В пресс-службе ЗВО сообщили, что после возвращения из Италии, где они принимали участие в стабилизации эпидемиологической обстановки, они прошли двухнедельный карантин.
В дезинфекции площадки в Алабине задействуют 10 специальных машин АРС-14 и войсковые комплекты ДКВ-1К. Всего подразделения химзащиты планируют обработать более 60 тысяч квадратных метров.
В объекты, которые планируют продезинфицировать, входят как сама площадка, так и парки боевых машин и места размещения личного состава. Кроме того, обработке подвергнут более 300 единиц вооружения и военной техники. Места размещения личного состава и транспорт, который будет доставлять их до места репетиции парада, также будут продезинфицированы.
Парад Победы состоится 24 июня. Соответствующий приказ отдал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что парад состоится в день, когда произошло первое торжественное шествие победителей после победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, Путин приказал обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм во время подготовки к параду. Он отметил, что любые риски для здоровья участников торжественного шествия должны быть исключены.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на парад планируется пригласить лидеров стран СНГ. В частности, предложение посетить торжественное шествие уже принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Путин назначил дату парада Победы
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