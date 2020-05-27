На парад Победы в Москву планируют пригласить лидеров стран СНГ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пригласить в Москву на парад Победы, который пройдет 24 июня, пока планируется лидеров стран СНГ, сообщает ТАСС.

"Пока мы придерживаемся критерия, что на парад Победы будут возобновлены приглашения главам государств СНГ", – ответил представитель Кремля на вопрос о приглашении иностранных лидеров на парад.

При этом Песков не стал отвечать на вопрос, будет ли среди приглашенных президент Украины Владимир Зеленский. "Я вам сказал, какой принцип действует", – подчеркнул он.

Ранее Песков отметил, что день парада Победы с большой долей вероятности сделают выходным. По его мнению, до этого времени ситуация с коронавирусом в Москве еще улучшится, поэтому в режим ограничений в столице могут быть внесены корректировки.

Накануне Владимир Путин заявил, что парад пройдет в день, когда прошел первый Парад Победы в 1945 году – 24 июня.

Президент поручил поручил начать подготовку к параду Победы. Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу обеспечить при проведении мероприятия самый строгий режим безопасности.

