На парад Победы в Москву планируют пригласить лидеров стран СНГ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пригласить в Москву на парад Победы, который пройдет 24 июня, пока планируется лидеров стран СНГ, сообщает ТАСС.
"Пока мы придерживаемся критерия, что на парад Победы будут возобновлены приглашения главам государств СНГ", – ответил представитель Кремля на вопрос о приглашении иностранных лидеров на парад.
При этом Песков не стал отвечать на вопрос, будет ли среди приглашенных президент Украины Владимир Зеленский. "Я вам сказал, какой принцип действует", – подчеркнул он.
Ранее Песков отметил, что день парада Победы с большой долей вероятности сделают выходным. По его мнению, до этого времени ситуация с коронавирусом в Москве еще улучшится, поэтому в режим ограничений в столице могут быть внесены корректировки.
Накануне Владимир Путин заявил, что парад пройдет в день, когда прошел первый Парад Победы в 1945 году – 24 июня.
Президент поручил поручил начать подготовку к параду Победы. Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу обеспечить при проведении мероприятия самый строгий режим безопасности.
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