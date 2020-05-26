Токаев принял приглашение Путина приехать на парад Победы 24 июня

16:17
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина посетить парад Победы 24 июня, передает пресс-служба главы республики.
Подчеркивается, что приглашение российского лидера было принято с благодарностью.
"Владимир Путин пригласил президента Казахстана принять участие в качестве почетного гостя в параде Победы, который состоится в Москве 24 июня. Приглашение было с благодарностью принято", – отметили в пресс-службе Токаева.
Ранее Путин дал поручение провести парад Победы 24 июня. Именно в этот день в 1945 году состоялось историческое шествие победителей после победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
Путин также отметил, что необходимо обеспечить соблюдение самых строгих мер безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для здоровья людей, по словам президента РФ, должны быть сведены к минимуму.
Акция "Бессмертный полк" состоится в России 26 июля, что следует из приказа Путина. При этом он отметил, что все мероприятия могут быть вновь перенесены, если эпидемиологическая обстановка не позволит их провести.
Парад Победы пройдет 24 июня – Путин
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