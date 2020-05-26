Токаев принял приглашение Путина приехать на парад Победы 24 июня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина посетить парад Победы 24 июня, передает пресс-служба главы республики.

Подчеркивается, что приглашение российского лидера было принято с благодарностью.

"Владимир Путин пригласил президента Казахстана принять участие в качестве почетного гостя в параде Победы, который состоится в Москве 24 июня. Приглашение было с благодарностью принято", – отметили в пресс-службе Токаева.

Ранее Путин дал поручение провести парад Победы 24 июня. Именно в этот день в 1945 году состоялось историческое шествие победителей после победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

Путин также отметил, что необходимо обеспечить соблюдение самых строгих мер безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для здоровья людей, по словам президента РФ, должны быть сведены к минимуму.

Акция "Бессмертный полк" состоится в России 26 июля, что следует из приказа Путина. При этом он отметил, что все мероприятия могут быть вновь перенесены, если эпидемиологическая обстановка не позволит их провести.