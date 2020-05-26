Путин призвал не забывать о текущих делах на фоне борьбы с COVID-19

15:45
Фото: kremlin.ru
На фоне борьбы с коронавирусом нельзя забывать о текущих делах, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по весенним паводкам и пожароопасной ситуации.
Российский лидер отметил, что обстановка в регионах меняется. Он предложил обсудить то, как сегодня складывается пожароопасная ситуация, где она наиболее сложна и какие меры должны предпринять федеральные и региональные уровни власти, чтобы выйти из этой ситуации и поддержать людей.
"Необходимо, чтобы мы за главной темой, которой сейчас занимаются все, а именно борьбой с коронавирусной инфекцией, не забывали о текущих делах. Они для очень многих людей, сотен, а иногда и тысяч людей, выходят на первый план – это естественное дело в ситуации, когда человек лишается своего жилища, или его жизнь находится в опасности", – подчеркнул президент.
Ранее сообщалось, что очень жаркое лето прогнозируется на территории Центральной России. Как отметил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян, пожароопасный сезон не только начался раньше из-за малоснежной зимы, но и продлится дольше обычного. Сейчас особое внимание уделяется ряду регионов Дальнего Востока и Сибири, где сложилась критическая ситуация с природными пожарами.
При прогнозируемом жарком лете возможно возникновение торфяных пожаров на территории Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областей, подчеркнул Чуприян. Однако, по его утверждению, они будут не такими масштабными, как в 2010 году.
Сейчас в стране лучше готовы к температурным рискам, уточнил первый замглавы МЧС. За прошедшие годы было проведено обводнение торфяников, увеличено количество наблюдательных постов и улучшена система мониторинга, в том числе из космоса, пояснил он. По словам Чуприяна, повышена оперативность обработки информации и доведения ее до регионов, добавил он.
Лето 2020 года может стать самым жарким за всю историю наблюдений
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: