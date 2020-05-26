Путин призвал не забывать о текущих делах на фоне борьбы с COVID-19

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На фоне борьбы с коронавирусом нельзя забывать о текущих делах, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по весенним паводкам и пожароопасной ситуации.

Российский лидер отметил, что обстановка в регионах меняется. Он предложил обсудить то, как сегодня складывается пожароопасная ситуация, где она наиболее сложна и какие меры должны предпринять федеральные и региональные уровни власти, чтобы выйти из этой ситуации и поддержать людей.

"Необходимо, чтобы мы за главной темой, которой сейчас занимаются все, а именно борьбой с коронавирусной инфекцией, не забывали о текущих делах. Они для очень многих людей, сотен, а иногда и тысяч людей, выходят на первый план – это естественное дело в ситуации, когда человек лишается своего жилища, или его жизнь находится в опасности", – подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что очень жаркое лето прогнозируется на территории Центральной России. Как отметил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян, пожароопасный сезон не только начался раньше из-за малоснежной зимы, но и продлится дольше обычного. Сейчас особое внимание уделяется ряду регионов Дальнего Востока и Сибири, где сложилась критическая ситуация с природными пожарами.

При прогнозируемом жарком лете возможно возникновение торфяных пожаров на территории Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областей, подчеркнул Чуприян. Однако, по его утверждению, они будут не такими масштабными, как в 2010 году.

Сейчас в стране лучше готовы к температурным рискам, уточнил первый замглавы МЧС. За прошедшие годы было проведено обводнение торфяников, увеличено количество наблюдательных постов и улучшена система мониторинга, в том числе из космоса, пояснил он. По словам Чуприяна, повышена оперативность обработки информации и доведения ее до регионов, добавил он.