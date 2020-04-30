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Москва 24

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Общество

12:59

Синоптики назвали регионы, где в мае будет теплее всего

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Теплее всего в мае будет в Европейской части России, на Урале и юге Западной Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом он подчеркнул, что на остальной территории страны температура также будет превышать норму.

В частности, положительные аномалии от среднемесячной температуры ожидаются на юге Центрального федерального округа (ЦФО): в Ростовской области, Краснодарском крае и на востоке Республики Коми.

В Уральском федеральном округе и на юге Сибирского федерального округа среднемесячная температура также будет превышать норму.

Кроме того, Вильфанд рассказал, что количество осадков в мае в юго-западных регионах будет больше средних многолетних значений. На остальной же территории – около нормы.

Ранее в Росгидромете сообщили, что температуры летом на всей территории России ожидаются выше средних многолетних значений.

Синоптики отмечают, что в ряде регионов РФ ожидается экстремально высокая температура. По прогнозам метеорологов, температура воздуха будет выше 30 градусов, а в южных районах страны – выше 35 градусов.

В Росгидромете напомнили, что прошедший год был вторым в истории самым теплым. Специалисты подчеркнули, что с 1980-х годов каждое последующее десятилетие было более теплым, чем любое предыдущее с середины XIX века.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также заявил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет. По его словам, речь идет о температуре в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли.

В то же время ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что этим летом жителей Москвы ожидает комфортная погода. По его словам, в этот период не будет повторения жары 2010 года.

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