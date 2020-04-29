Синоптики прогнозируют потепление в Центральной России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Центральной России в ближайшие два дня ожидается потепление до плюс 22 градусов. При этом в регионах прогнозируются дожди и усиление ветра, сообщили в областных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Так, в Орловской области воздух прогреется до 20 градусов тепла, однако порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Ночные температуры установятся на отметке плюс 5 градусов, передает ТАСС.
В Курской области также прогнозируется усиление ветра до 18 метров в секунду. Температурный фон установится днем в районе 22 градусов, ночью – 10 градусов.
Продолжительная теплая погода уже установилась в Воронежской области. В среду там воздух прогрелся до 21 градуса, однако ночью температура может упасть до 0 градусов. В регионе также действует предупреждение о порывистом ветре. Ожидается, что к выходным столбики термометров могут прогреться до 24 градусов со знаком плюс.
Теплая, но пасмурная погода также ожидается в Липецкой и Белгородской областях. К субботе синоптики прогнозируют потепление до 24 градусов.
По прогнозам метеорологов, в Брянской, Рязанской, Ивановской и Владимирской областях в четверг будет облачно, местами пройдут дожди, вероятны грозы и усиление ветра до 15–20 метров в секунду. Начиная с пятницы воздух в регионах прогреется до плюс 15.
Ранее предупреждение из-за сильного ветра было сделано в Москве. В связи с усилением его порывов горожан призвали к осторожности. Гражданам рекомендовали не укрываться от непогоды под рекламными щитами, деревьями и не парковать там автомобили.
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