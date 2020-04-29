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Экология

13:50

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Климатолог прокомментировал заявление о том, что лето 2020 года станет самым жарким

Жара-2020. По каким признакам можно предсказать жаркое лето
экология погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заявление о том, что лето 2020 года может стать одним из самых жарких, вполне справедливо. Об этом свидетельствуют многие факторы, рассказал Москве 24 климатолог Алексей Карнаухов.

"Погода обычно формируется под воздействием систематических и случайных факторов. К систематическим можно отнести смену времен года, например летом у нас теплее, чем зимой. Мы к этому привыкли, так всегда и есть. Такие климатические изменения предсказывать достаточно просто. Плюс к этому накладываются различные случайные факторы, например циклоны, иногда ветер дует с севера, иногда – с юга. Следовательно, появляется переменная составляющая, случайность", – объяснил эксперт.

В последнее время скорость изменения глобального климата достигла таких величин, что не нужно быть Нострадамусом, чтобы сказать, что следующий год будет жарче предыдущего. Если смотреть ретроспективно, то видно, что колебания, которые фиксируются станциями метеонаблюдения, уменьшаются... Раньше этот тренд на глобальное потепление был замаскирован колебаниями, а сейчас он как некая экспонента, которая медленно идет верх.
Алексей Карнаухов
климатолог

Он добавил, что рост этой экспоненты не завершится потеплением лишь в несколько градусов, а, наоборот, будет только идти вверх.

Кроме того, по словам климатолога, о теплом лете свидетельствует довольно теплая зима с небольшим количеством осадков. "Скорее всего, нет запаса холода, который связан с таянием снега", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее сообщалось, что предстоящее лето может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента РФ.

По его словам, 27 апреля в Красноярске зафиксировали 35 градусов тепла.

"И прогнозы Росгидромета, и прогнозы иностранных гидрометеорологических станций говорят о том, что в этом году может быть аномально жаркое лето за всю историю. Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет. Такой прогноз есть", – сказал Кобылкин.

Министр также обратил внимание на то, что, несмотря на все принимаемые меры, число пожаров в России не уменьшается. Он связал это с несоблюдением режима самоизоляции и потеплением климата.

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Соболева Илона

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