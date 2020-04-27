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Москва 24

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Экология

16:07

В Минприроды предупредили, что лето-2020 может стать супержарким

общество погода экология

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Предстоящее лето может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента РФ.

По его словам, 27 апреля в Красноярске зафиксировали 35 градусов тепла.

"И прогнозы Росгидромета, и прогнозы иностранных гидрометеорологических станций говорят о том, что в этом году может быть аномально жаркое лето за всю историю. Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет. Такой прогноз есть", – цитирует Кобылкина "Интерфакс".

Министр также обратил внимание, что, несмотря на все принимаемые меры, число пожаров в России не уменьшается. Он связал это с несоблюдением режима самоизоляции и потеплением климата.

Ранее старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев допустил повторение в этом году летней жары.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также заявил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет. По его словам, речь идет о температуре в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли.

В то же время ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что этим летом жителей Москвы ожидает комфортная погода. По его словам, в этот период не будет повторения жары 2010 года.

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