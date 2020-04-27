Жара 2010 года не придет в Москву летом – синоптик

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что этим летом жителей Москвы ожидает комфортная погода. По его словам, в этот период не будет повторения жары 2010 года, передает РИА Новости.

Недавно старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев допустил повторение в этом году летней жары.

"Ни экстремальной жары, ни экстремального холода, повторения 2010 года я даже близко не вижу", – подчеркнул Тишковец. Он обратил внимание, что в среднем летние показатели температуры будут теплее, чем положено по норме.

При этом ведущий специалист центра "Фобос" добавил, что экстремальных показателей не прогнозируется.

Средняя температура в июне составит плюс 21,7 днем. Так, второй месяц лета по показателям также будет выше нормы. Днем столбики термометров москвичей покажут до 23,1 градуса тепла. В августе днем ожидается плюс 21,5 градуса.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также заявил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет. По его словам, речь идет о температуре в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли.

Кроме того, ранее метеорологи назвали сроки установления "майской погоды" в Москве.