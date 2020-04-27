Климатологи не исключают повторения жары 2010 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев не исключил повторения в этом году летней жары 2010 года. Об этом он сообщил в эфире радио "Говорит Москва".
"Возможно повторение лета 2010-го, безусловно. Но никто не говорит, что это обязательно. Такие прогнозы и в прошлом году звучали", – отметил Киселев.
Он пояснил, что такие прогнозы складываются из-за повторяющихся волн тепла. Синоптик отметил, что прошедший год был вторым в истории самым теплым после 2016 года.
"Нет оснований думать, что это невозможно и в этом году, но никто этого точно сказать не может", – подчеркнул климатолог.
При этом он добавил, что жара влияет на самочувствие людей, а также увеличивает вероятность пожаров, поэтому такая погода может нанести стране немалый ущерб, подчеркнул Киселев.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также заявил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет. По его словам, речь идет о температуре в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли.
Специалист добавил, что климатологи уже утверждают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным. Вильфанд считает, что это характеристика глобального потепления и связано с увеличением парниковых газов в атмосфере.
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