Метеорологи назвали сроки установления "майской погоды" в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что майское тепло установится в Москве к середине первой декады месяца. Об этом сообщает ТАСС.

"Майская погода, когда небо малооблачное, солнце, прогнозируется уже ближе к середине первой декады мая. Но это самые предварительные прогнозы", – объяснил специалист.

По словам Вильфанда, рассчитывать на "сумасшедшее тепло" не приходится.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что начало мая в столице будет теплым и комфортным, без экстремальных температур. Днем воздух будет прогреваться примерно до 11–16 градусов, не исключено и потепление до +20.

Ранее сообщалось, что в субботу, 25 апреля, в Москве и Подмосковье ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до 11 градусов тепла. Ветер синоптики прогнозируют умеренный – на уровне 3–8 метров в секунду.