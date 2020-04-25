Небольшой дождь ожидается в Москве в субботу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Небольшой дождь и до 11 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 25 апреля.

Как сообщает портал "Метеоновости", из-за продолжающегося влияния циклонического вихря характер погоды в регионе ожидается неустойчивый.

Будет дуть западный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что для метеозависимых людей и имеющих хронические заболевания такие погодные условия могут стать причиной недомогания и обострения.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковц ранее рассказал, что погода в мае будет соответствовать климатической норме.

При этом он отметил, что сейчас на климат серьезно влияет пандемия коронавируса и уменьшение выбросов углекислого газа в атмосферу.