Облачная погода и небольшие дожди ожидаются в столице в конце недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в конце текущей недели ожидается облачная погода с умеренными осадками, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в пятницу ночью осадков не ожидается, в городе будет минус 1–3 градуса, по области – до минус 6 градусов. В дневные часы в столичном регионе ожидается небольшой дождь и до плюс 6–8 градусов в Москве и 4–9 – в Московской области.

"25 апреля ночью небольшие осадки, в Москве – плюс 1–3 градуса, по области – минус 2 – плюс 3 градуса. Днем с приближением новой волны на атмосферном фронте с запада прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. В Москве – 8–10 градусов тепла, в Подмосковье – 7–12 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье ожидается около минус 1 градуса в столице и минус 1–4 градуса – в Подмосковье. Днем потеплеет 9 градусов в мегаполисе, в Московской области ожидается до плюс 10 градусов.

В мае на большой части ЦФО установится температура выше нормы, считают специалисты. Аналогично – на западе Поволжья и Краснодарского края, а также в Крыму. Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина отметила, что температура в пределах климатической нормы ожидается на западе страны. Речь идет о Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

