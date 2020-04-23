Облачная погода и небольшие дожди ожидаются в столице в конце недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве в конце текущей недели ожидается облачная погода с умеренными осадками, сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, в пятницу ночью осадков не ожидается, в городе будет минус 1–3 градуса, по области – до минус 6 градусов. В дневные часы в столичном регионе ожидается небольшой дождь и до плюс 6–8 градусов в Москве и 4–9 – в Московской области.
"25 апреля ночью небольшие осадки, в Москве – плюс 1–3 градуса, по области – минус 2 – плюс 3 градуса. Днем с приближением новой волны на атмосферном фронте с запада прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. В Москве – 8–10 градусов тепла, в Подмосковье – 7–12 градусов", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в воскресенье ожидается около минус 1 градуса в столице и минус 1–4 градуса – в Подмосковье. Днем потеплеет 9 градусов в мегаполисе, в Московской области ожидается до плюс 10 градусов.
В мае на большой части ЦФО установится температура выше нормы, считают специалисты. Аналогично – на западе Поволжья и Краснодарского края, а также в Крыму. Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина отметила, что температура в пределах климатической нормы ожидается на западе страны. Речь идет о Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Пониженное атмосферное давление ожидается в столичном регионе 23 апреля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: