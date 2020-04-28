Температура 3 мая в Москве может подняться до 20 градусов тепла

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха 3 мая в Москве и области впервые в 2020 году году может превысить 20 градусов тепла, сообщается на портале "Метеоновости".

Синоптики рассказали, что 1 и 2 мая в городе еще будет держаться прохладная погода. Столбики термометров не поднимутся выше +12... +13 градусов.

Уже 3 мая с приходом теплого воздуха температура может подняться до +20 градусов. При этом метеорологи предупреждают, что всплеск тепла будет кратковременным.

"Для сравнения: в 2019 году первые дни мая тоже были прохладными – днем температура воздуха колебалась в пределах 11–16 градусов, а 5 мая температура воздуха повысилась до 23 градусов, и далее теплая погода в Москве удерживалась до конца месяца", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в последний из пяти праздничных дней, 5 мая, ночью в столице ожидается около +8 градусов, днем – до +16. В целом погода в мае будет соответствовать климатической норме, которая составляет +8 ночью и +18 – днем.

Тишковец отметил, что сейчас на климат серьезно влияет пандемия коронавируса и уменьшение выбросов углекислого газа в атмосферу, связанное с обрушением мировой экономики из-за COVID-19.

Последний раз температурный рекорд в майские праздники в Москве был зафиксирован 2 мая 2018 года. Тогда днем воздух прогрелся до +28 градусов.

