Облачная и дождливая погода установится в Москве во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Подмосковье во вторник, 28 апреля. Об этом передает сайт "Метеоновости".
Синоптики уточняют, что днем регион окажется под влиянием гребня антициклона. В некоторых районах столицы возможны локальные дожди.
"Максимальная температура воздуха в Москве составит от 9 до 11 градусов тепла, по области – от плюс 8 до плюс 13 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду", – сообщается на сайте.
Специалисты добавляют, что москвичей ожидает общая тенденция улучшения погоды. По мнению синоптиков, в столице нормализуются кислородный и влажностный режимы. Кроме того, атмосферное давление немного подрастет и днем составит 744 миллиметра ртутного столба.
"Относительная влажность воздуха – около 40 процентов", – резюмировали эксперты.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в начале мая. Наиболее неблагоприятной прогноз был дан на 1 и 2 числа следующего месяца.
Накануне стало известно, что лето нынешнего года может стать супержарким. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента РФ Владимира Путина.
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