Москвичей предупредили о рекордно низком давлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В среду, 29 апреля, атмосферное давление в Москве приблизится к рекордно низкому, сообщает портал "Метеоновости".

Днем окажется около 736 миллиметров ртутного столба. Рекорд минимального атмосферного давления для 29 апреля составляет 733,7 миллиметра ртутного столба.

Во вторник, 28 апреля, синоптики прогнозируют в столичном регионе облачную с прояснениями погоду. Днем регион окажется под влиянием гребня антициклона. В некоторых районах столицы возможны локальные дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от 9 до 11 градусов тепла, по области – от плюс 8 до плюс 13 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Лето нынешнего года может стать супержарким. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

