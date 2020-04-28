Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:02

Москвичей предупредили о рекордно низком давлении

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В среду, 29 апреля, атмосферное давление в Москве приблизится к рекордно низкому, сообщает портал "Метеоновости".

Днем окажется около 736 миллиметров ртутного столба. Рекорд минимального атмосферного давления для 29 апреля составляет 733,7 миллиметра ртутного столба.

Во вторник, 28 апреля, синоптики прогнозируют в столичном регионе облачную с прояснениями погоду. Днем регион окажется под влиянием гребня антициклона. В некоторых районах столицы возможны локальные дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от 9 до 11 градусов тепла, по области – от плюс 8 до плюс 13 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Лето нынешнего года может стать супержарким. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Солнечно и безветренно будет в столице 28 апреля

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать