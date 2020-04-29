Москвичей призвали к осторожности из-за сильного ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителей столицы просят быть осторожнее из-за ожидаемого в Москве сильного ветра, сообщает пресс-служба АМПП в Twitter.

В ведомстве напомнили, что, по прогнозам синоптиков, в столице ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим москвичей призывают к осторожности, а еще лучше – оставаться дома.

Ранее в МЧС сообщили, что ветер западной четверти усилится до 21:00. Его порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.

Гидрометцентр в связи с этим объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Предупреждение в Москве будет действовать до 2:00 30 апреля, а в Подмосковье – до 17:00 29 апреля.

Граждан призвали оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции, а если придется экстренно выйти, то не приближаться к рекламным щитам, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили.

Корме того, 29 апреля атмосферное давление в столице приблизится к рекордно низкому. Днем окажется около 736 миллиметров ртутного столба. Рекорд минимального атмосферного давления для 29 апреля составляет 733,7 миллиметра ртутного столба.

