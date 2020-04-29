Москвичей предупредили о ветре с порывами до 20 м/с

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Сильный ветер ожидается в столице в среду, 29 апреля, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.
Ветер западной четверти усилится до 21:00. Его порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.
Гидрометцентр в связи с этим объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Предупреждение в Москве будет действовать до 2:00 30 апреля, а в Подмосковье – до 17:00 29 апреля.
Граждан призвали оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции, а если придется экстренно выйти, то не приближаться к рекламным щитам, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили.
Корме того, 29 апреля атмосферное давление в столице приблизится к рекордно низкому. Днем окажется около 736 миллиметров ртутного столба. Рекорд минимального атмосферного давления для 29 апреля составляет 733,7 миллиметра ртутного столба.
В целом погода в среду будет облачной и дождливой. Днем температура воздуха в столице достигнет 12–14 градусов тепла. При этом по области столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
Накануне стало известно, что 3 мая температура воздуха в Москве может подняться до плюс 20 градусов. При этом специалисты отмечали, что всплеск тепла будет кратковременным.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в последний из пяти праздничных дней, 5 мая, ночью в столице ожидается около +8 градусов, днем – до +16. В целом погода в мае будет соответствовать климатической норме, которая составляет +8 ночью и +18 – днем.
Тишковец отметил, что сейчас на климат серьезно влияет пандемия коронавируса и уменьшение выбросов углекислого газа в атмосферу, связанное с обрушением мировой экономики из-за COVID-19.
Последний раз температурный рекорд в майские праздники в Москве был зафиксирован 2 мая 2018 года. Тогда днем воздух прогрелся до +28 градусов.
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