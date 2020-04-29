Облачная и дождливая погода ожидает москвичей в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная и дождливая погода установится в Москве и Подмосковье в среду, 29 апреля. Об этом информирует Гидрометцентр РФ.

Днем температура воздуха в столице достигнет 12–14 градусов тепла. При этом по области столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

Атмосферное давление в столице опустится до 734 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, днем будет дуть северо-западный ветер силой от 7 до 12 метров в секунду. В некоторых местах ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

О штормовом ветре в Москве ранее предупреждали в центре погоды "Фобос". Ведущий сотрудник организации Евгений Тишковец отмечал, что порывы воздуха 29 апреля могут усилиться до 21 метра в секунду.

Также накануне стало известно, что 3 мая температура воздуха в Москве может подняться до плюс 20 градусов. При этом специалисты отмечали, что всплеск тепла будет кратковременным.