Синоптики предупредили о штормовом ветре в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Штормовой ветер до 21 метра в секунду ожидается в Москве в среду, 29 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"Завтра в Центральной России, в том числе в столичном регионе, будут штормовые порывы ветра до 16-21 метра в секунду", – заявил ведущий сотрудник организации Евгений Тишковец.

Ранее москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в среду, 29 апреля. По прогнозам синоптиков, днем ожидается показатель 736 миллиметров ртутного столба.

Что касается майской погоды, то значительное потепление специалисты обещают к 3 мая. Температура воздуха в этот день может достичь 20 градусов и выше.

