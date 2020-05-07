Сирень зацветет в столице в ближайшие дни – синоптики

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайшие несколько дней погода в столице будет соответствовать календарю, поэтому в городе ожидается цветение сирени. Об этом говорится в сообщении на портале "Метеоновости".

Синоптики прогнозируют, что в пятницу, 8 мая, в центр России начнет поступать холодный воздух, но осадки маловероятны. 9 мая, в День Победы, ожидается сухая и прохладная погода.

В сообщении говорится, что в субботу с северо-восточным ветром станет поступать более сухой воздух, что не позволит образовываться низкой облачности. В столице воздух прогреется до 17 градусов.

"В воскресенье и понедельник существенных осадков не ожидается, фон температуры изменится мало. Погода будет соответствовать календарю, в Москве начнется цветение сирени", – говорится в сообщении.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в четверг, 7 мая, в столице ожидается теплая и ветреная погода. По его словам, в городе будет облачно с прояснениями, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. В столице воздух прогреется до плюс 21 градуса, в области – до 22 градусов.

