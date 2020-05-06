Отключать отопление в Москве начнут 7 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отопление в Мосвве начнут отключать 7 мая, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что по закону отопительный сезон закрывается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней сохраняется на уровне выше 8 градусов.

"С учетом погоды принято решение приступить 7 мая к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы", – заявил Бирюков.

Он добавил, что отключение отопления проводится поэтапно – процесс должен завершиться в срок до пяти дней. Всего специалистам комплекса городского хозяйства предстоит отключить тепло более чем в 70 тысяч зданий, среди которых около 33 тысяч жилых домов.

В первую очередь отключения проводят на промышленных и административных объектах, уже потом – в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.

Если в указанный период отопление не отключили, нужно сообщить об этом в управляющую компанию или ПАО "МОЭК".

Ранее власти Москвы начали готовиться к следующему отопительному сезону, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом. Это работы, от которых зависит жизнедеятельность города, так что их нельзя отложить.

Основная часть работ начнется после окончания текущего отопительного сезона. Завершить подготовку должны до 25 августа. До 1 сентября будет обеспечена готовность к пуску тепла на социальные объекты, до 15 сентября – на жилые дома и другие объекты.

Бирюков также сообщил, что в этом году перенесено начало отключения горячей воды в Москве. Процедура стартует с 1 июня – на месяц позже обычного.