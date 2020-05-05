Столичные власти начали подготовку к следующему отопительному сезону

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Власти Москвы начали готовиться к следующему отопительному сезону, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом, рассказал заммэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

По его словам, это работы, от которых зависит жизнедеятельность города, так что их нельзя отложить.

"Сейчас специалисты комплекса городского хозяйства проводят осмотр и, при необходимости, ремонтные работы на тепло- и водомагистралях, ТЭЦ, электросетях", – цитирует заммэра РИА Новости.

Он уточнил, что основная часть работ начнется после окончания текущего отопительного сезона. Бирюков напомнил, что его завершат, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне плюс 8 градусов с курсом на повышение. На протяжении трех дней отопление будут поэтапно отключать.

Вице-мэр добавил, что завершить подготовку должны до 25 августа. До 1 сентября будет обеспечена готовность к пуску тепла на социальные объекты, до 15 сентября – на жилые дома и другие объекты.

Ранее Бирюков сообщил, что в этом году перенесено начало отключения горячей воды в Москве. Процедура стартует с 1 июня – на месяц позже обычного.