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Общество

08:46

Теплая и ветреная погода ожидается в столице в четверг

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В четверг, 7 мая, в столице ожидается теплая и ветреная погода, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня влияние на погоду столичного региона продолжит оказывать атмосферный фронт, но постепенно отходит к востоку, теряет интенсивность, поэтому проявления непогоды будут заметно слабее, чем накануне", – рассказал Леус РИА Новости.

По его словам, в городе будет облачно с прояснениями, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. В столице воздух прогреется до плюс 21 градуса, в области – до 22 градусов.

Синоптик добавил, что будет дуть южный ветер, со скоростью 4–9 метров в секунду.

Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали, что в День Победы в столице прогнозируется похолодание, температура днем не поднимется выше 17 градусов. К концу выходных в московский регион начнет возвращаться тепло.

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