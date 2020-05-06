Автомобилистов призвали парковаться вдали от деревьев из-за грозы и ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичных автомобилистов призвали парковать свои транспортные средства вдали от деревьев из-за грозы и ветра, сообщает пресс-служба Московского паркинга.

В ведомстве напомнили, что, согласно прогнозам синоптиков, погода в Москве испортится. В период с 12:00 6 мая до 01:00 7 мая местами ожидается гроза с дождем, в отдельных районах сильным. При грозе прогнозируется усиление ветра с порывами 15–20 метров в секунду.

МЧС ранее рекомендовало горожанам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. На дорогах необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что из-за праздников 9 и 11 мая можно парковаться без оплаты на любой улице. Это касается и тех стоянок, которые попадают в зону повышенного тарифа – 380 рублей в час.

10 мая бесплатная парковка будет доступна на всех улицах, кроме тех, которые входят в зону повышенного тарифа. Плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме по действующим тарифам.

