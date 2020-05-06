МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы на территории столицы, говорится на официальной странице МЧС РФ в Twitter.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 12:00 6 мая до 01:00 7 мая в Москве местами ожидается гроза с дождем, в отдельных районах сильным. При грозе ожидается усиление ветра с порывами 15–20 метров в секунду", – говорится в сообщении.

МЧС рекомендует горожанам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Автомобиль же лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На дорогах необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на текущей неделе в Москве ожидаются дожди и грозы. Он отметил, что осадки будут летнего типа и кратковременными. Вильфанд уточнил, что в столице средняя дневная температура воздуха установится в районе 19–22 градусов.

В то же время он рассказал о погоде на 9 мая. По его прогнозам, в городе ожидается перемененная облачность, местами могут пройти дожди. Температура воздуха в дневное время составит +18 градусов. При этом он не исключил, что ближе к дате характер погоды может смениться.

