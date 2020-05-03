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Москва 24

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Общество

14:20

Летние дожди и грозы ожидаются в Москве на следующей неделе

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве на следующей неделе прогнозируются дожди и грозы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Завтра уже погода более облачная, солнышко только иногда будет проглядывать. Грозы уже будут не "тютчевские", небо будет более хмурым", – приводит ТАСС его слова.

Синоптик отметил, что также на будущей неделе пройдут дожди летнего типа, при этом осадки будут кратковременными.

Вильфанд уточнил, что в столице средняя дневная температура воздуха установится в районе 19–22 градусов. Из-за большой вероятности гроз также усилятся порывы ветра.

Ранее ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец сообщал, что в воскресенье в Москве могут прогреметь первые весенние грозы. Эксперт отмечал поздний приход природного явления в столичный регион – обычно грозовой сезон начинается с 15 апреля.

Кроме того, в Москве и области был объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение было сделано из-за порывистого ветра.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе

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