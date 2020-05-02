В воскресенье в Москве прогремят первые грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первые очаговые весенние грозы ожидаются в Москве в воскресенье. С таким заявлением выступил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

"Столбики термометров устремятся на штурм 20-градусной отметки, усилятся восходящие потоки – конвекция, благоприятствующая образованию и развитию отдельных массивов кучево-дождевых облаков, что, в свою очередь, может спровоцировать молниевые разряды между облаками", – приводит РИА Новости его слова.

При этом специалист добавил, что обычно грозовой сезон начинается в регионе с 15 апреля.

Ранее метеорологи предупредили москвичей об усилении ветра. Сообщалось, что в субботу, 2 мая, в регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности.

По прогнозам специалистов, 3 мая станет самым теплым днем в Москве с начала весны. Прогнозируется, что в воскресенье воздух прогреется до плюс 25 градусов. При этом в столице не исключены кратковременные осадки и даже первые грозы.