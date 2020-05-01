В Москве в субботу прогнозируется сильный ветер

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Предупреждение о погодной опасности дали синоптики. РИА Новости сообщает, что специалисты Гидрометцентра РФ объявили в Москве и области в субботу, 2 мая, желтый уровень погодной опасности.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – подчеркнули в Гидрометцентре.
Уточняется, что в регионе прогнозируется сильный ветер. Предупреждение о погодной опасности вводится 2 мая с 9:00 до 21:00, уточнили в ведомстве.
29 апреля пресс-служба столичного управления МЧС также предупреждала москвичей о сильном ветре. Сообщалось, что отдельные порывы воздуха будут составлять от 15 до 20 метров в секунду.
В этот же день в Москве было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление. На метеостанции ВДНХ оно составило 732,9 миллиметра ртутного столба.
По прогнозам специалистов, 3 мая станет самым теплым днем в Москве с начала весны. Прогнозируется, что в воскресенье воздух прогреется до плюс 25 градусов. При этом в столице не исключены кратковременные осадки и даже первые грозы.
Синоптики прогнозируют аномальное тепло в Москве на майских праздниках
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