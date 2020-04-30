Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве в воскресенье воздух прогреется до плюс 25 градусов. Таким образом, 3 мая станет самым теплым днем с начала весны, сообщили в пресс-службе Росгидромета.

Отмечается, что в начале последнего месяца весны температура воздуха в столичном регионе будет постепенно расти. Так, в первый день мая ожидается потепление до 11–13 градусов, 2 мая – до 17 градусов со знаком плюс.

"Еще более заметно потеплеет с воскресенья, 3 мая, когда ветры южной четверти повысят показания термометров до 8–10 градусов ночью и 23–25 градусов тепла днем. Температура, превысив климатическую норму на 4–5 градусов, достигнет летних значений", – говорится в сообщении.

При этом синоптики предупреждают, что в столице, несмотря на потепление, возможны кратковременные осадки и даже первые грозы. Ветер может усилиться до 15 метров в секунду.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие несколько дней в столице будет наблюдаться тенденция к установлению погоды, характерной для конца мая.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, в каких регионах в майские праздники будет теплее всего. Он отметил, что наиболее высокие отметки столбиков термометров будут наблюдаться в Европейской части России, на Урале и юге Западной Сибири.