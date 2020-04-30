Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве в воскресенье воздух прогреется до плюс 25 градусов. Таким образом, 3 мая станет самым теплым днем с начала весны, сообщили в пресс-службе Росгидромета.
Отмечается, что в начале последнего месяца весны температура воздуха в столичном регионе будет постепенно расти. Так, в первый день мая ожидается потепление до 11–13 градусов, 2 мая – до 17 градусов со знаком плюс.
"Еще более заметно потеплеет с воскресенья, 3 мая, когда ветры южной четверти повысят показания термометров до 8–10 градусов ночью и 23–25 градусов тепла днем. Температура, превысив климатическую норму на 4–5 градусов, достигнет летних значений", – говорится в сообщении.
При этом синоптики предупреждают, что в столице, несмотря на потепление, возможны кратковременные осадки и даже первые грозы. Ветер может усилиться до 15 метров в секунду.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие несколько дней в столице будет наблюдаться тенденция к установлению погоды, характерной для конца мая.
Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, в каких регионах в майские праздники будет теплее всего. Он отметил, что наиболее высокие отметки столбиков термометров будут наблюдаться в Европейской части России, на Урале и юге Западной Сибири.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: