Москвичам рассказали о погодном "прыжке" от апреля к концу мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие несколько дней в столице будет наблюдаться тенденция к установлению погоды, характерной для конца мая, передает RT.

Она отметила, что 1 мая на юге города возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха составит от +11 до +13 градусов. Примерно такая же погода установится в столичном регионе на следующий день.

Однако в следующие дни столбики термометра поднимутся до +22 градусов. Кроме того, есть вероятность, что 4 и 5 мая по Москве пройдут грозы.

"3, 4 и 5 мая температура в дневные часы уже будет порядка +17…+22 °С, в Москве это будет +20…+22 °С. 4 мая и 5 мая возможно развитие грозовой деятельности. Температура воздуха в конце первой пятидневки месяца окажется соответствующей уже концу мая, последней декаде мая. Можно сказать, что погода готовится к резкому прыжку от апреля к концу мая", – сообщила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах в майские праздники будет теплее всего. Он отметил, что наиболее высокие отметки столбиков термометров будут наблюдаться в Европейской части России, на Урале и юге Западной Сибири.

Он также сообщил, что в столичном регионе стоит ожидать аномально теплую погоду. Вильфанд подчеркнул, что в воскресенье и понедельник температура воздуха резко поднимется на 8 градусов.