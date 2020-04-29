Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В среду, 29 апреля, в Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление. На метеостанции ВДНХ оно составляет 732,9 миллиметра ртутного столба, сообщает портал "Метеоновости".

Предыдущий рекорд для этого дня составлял 733,7 миллиметра ртутного столба. В течение дня давление продолжит понижаться, окончательная цифра рекорда будет известна вечером.

Ранее жителей столицы попросили быть осторожнее из-за ожидаемого в Москве сильного ветра. По прогнозам синоптиков, его порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.

В связи с этим в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение в Москве будет действовать до 2:00 30 апреля, а в Подмосковье – до 17:00 29 апреля.

Погода в среду будет облачной и дождливой. Днем температура воздуха в столице достигнет 12–14 градусов тепла. При этом по области столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.