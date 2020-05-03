Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за порывистого ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует из-за порывистого ветра, сообщили в Гидрометцентре России.

"Погода потенциально опасна. Местами гроза. Период предупреждения с 15:00 до 21:00 3 мая", – говорится в сообщении.

Помимо этого повышенный уровень опасности распространяется и на регион. По области предупреждение актуально до утра вторника.

Ранее синоптики рассказали о погоде на воскресенье в столице. Сообщалось, что максимальная температура воздуха в Москве составит от 20 до 22 градусов тела.

Также ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец сообщил, что в воскресенье в Москве могут прогреметь первые весенние грозы. Эксперт отметил поздний приход природного явления в столичный регион, так как обычно грозовой сезон начинается с 15 апреля.