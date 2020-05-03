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Москва 24

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Общество

07:53

Облачная с прояснениями погода ожидается 3 мая в Москве

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачную с прояснениями погоду прогнозируют синоптики в Москве и Подмосковье в воскресенье, 3 мая.

По данным сайта "Метеоновости", днем столичный регион окажется в теплом секторе циклона. При этом в некоторых районах возможны кратковременные дожди.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит от 20 до 22 градусов тела, по области – от плюс 17 до плюс 22 градусов", – говорится в сообщении.

Синоптики добавляют, что атмосферное давление к середине дня нормализуется и составит 745 миллиметров ртутного столба. При этом будет дуть юго-восточный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду.

Значение относительной влажности воздуха в воскресенье составит порядка 40 процентов. В то же время, ожидается снижение содержания кислорода в приземистом слое воздуха.

Ранее ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец сообщил, что в воскресенье в Москве могут прогреметь первые весенние грозы. Эксперт отметил поздний приход природного явления в столичный регион, так как обычно грозовой сезон начинается с 15 апреля.

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