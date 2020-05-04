В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В центральной части России 9 мая погода будет нестабильной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Он рассказал, что в городе ожидается перемененная облачность, местами могут пройти дожди. Температура воздуха в дневное время составит +18 градусов. Вильфанд уточнил, что это предварительный прогноз.
Ранее он сообщил, что в ближайшие три дня в Москве и области установится теплая погода с дождями. 4, 5 и 6 мая температура в городе будет около +20 градусов, местами столбики термометров дойдут до +22. Вильфанд уточнил, что из-за облачной погоды ночью температура будет снижаться до +11... +13 градусов.
До этого специалисты Росгидромета заявили, что предстоящим летом температуры на всей территории России окажется выше средних многолетних значений. По прогнозам метеорологов, показатели превысят 30 градусов, а в южных районах страны – 35 градусов.
В то же время ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что этим летом жителей Москвы ожидает комфортная погода. По его словам, в этот период не будет повторения жары 2010 года.
Какая погода ожидается на майские праздники
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: