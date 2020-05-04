В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В центральной части России 9 мая погода будет нестабильной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он рассказал, что в городе ожидается перемененная облачность, местами могут пройти дожди. Температура воздуха в дневное время составит +18 градусов. Вильфанд уточнил, что это предварительный прогноз.

Ранее он сообщил, что в ближайшие три дня в Москве и области установится теплая погода с дождями. 4, 5 и 6 мая температура в городе будет около +20 градусов, местами столбики термометров дойдут до +22. Вильфанд уточнил, что из-за облачной погоды ночью температура будет снижаться до +11... +13 градусов.

До этого специалисты Росгидромета заявили, что предстоящим летом температуры на всей территории России окажется выше средних многолетних значений. По прогнозам метеорологов, показатели превысят 30 градусов, а в южных районах страны – 35 градусов.

В то же время ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что этим летом жителей Москвы ожидает комфортная погода. По его словам, в этот период не будет повторения жары 2010 года.

