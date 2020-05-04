По-июньски теплая погода ожидает москвичей в ближайшие три дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ближайшие три дня в Москве и области установится теплая погода с дождями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он рассказал, что 4, 5 и 6 мая температура в городе будет около +20 градусов, местами столбики термометров дойдут до +22. Вильфанд уточнил, что из-за облачной погоды ночью температура будет снижаться до +11... +13 градусов.

"Именно превышение 10-градусной отметки ночью – признак теплой погоды. Но дожди будут чаще, чем в воскресенье. Три дня будет июньской погоды, а 7 числа вернемся в майскую норму", – подчеркнул Вильфанд.

Ранее специалисты Росгидромета заявили, что предстоящим летом температуры на всей территории России ожидаются выше средних многолетних значений. По прогнозам метеорологов, температура воздуха превысит 30 градусов, а в южных районах страны окажется выше 35 градусов.

В то же время ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что этим летом жителей Москвы ожидает комфортная погода. По его словам, в этот период не будет повторения жары 2010 года.

