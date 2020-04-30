Парковка на улицах Москвы будет бесплатной в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Парковка на улицах Москвы будет бесплатной в майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Горожане смогут бесплатно оставить свой автомобиль на городских парковках 1, 2, 4, 5, а также 9 и 11 мая. Это касается и тех стоянок, которые попадают в зону повышенного тарифа – 380 рублей в час.
3 и 10 мая бесплатная парковка будет доступна также на всех улицах, кроме тех, которые входят в зону повышенного тарифа. Плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме по действующим тарифам.
В пресс-службе напомнили, что в столице действует режим повышенной готовности до 11 мая. Граждан призвали соблюдать самоизоляцию и не покидать свои квартиры.
Если появилась необходимость выехать, то нужно оформить пропуск. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для поездок на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.
При оформлении заявки можно использовать сайт nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.
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